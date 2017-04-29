Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" сохранило кредитный рейтинг Латвии для долгосрочных обязательств в местной и иностранной валюте на уровне "A-" и стабильный прогноз на будущее.

Как агентству ЛЕТА сообщила представитель Госказны Занда Гинтере, "Fitch Ratings" указало, что кредитный рейтинг Латвии в группе A сохраняется благодаря стабильности и эффективности государственного управления и фискальной политики государства. Более положительно по сравнению с 2015 годом агентство оценивает сбалансированность государственного бюджета.

Хотя рост экономики Латвии в 2016 году составил 2,0%, что ниже среднего показателя в группе государств с рейтингом уровня "A" - 2,7%, он превысил средний показатель еврозоны, который составляет 1,8%.

В 2017 году прирост внутреннего валового продукта Латвии "Fitch Ratings" прогнозирует в размере 2,6%, и его обеспечит более активное освоение народным хозяйством финансирования из фондов ЕС по сравнению с 2016 годом.

Дальнейшее повышение рейтинга Латвии ограничивается сравнительно низким уровнем доходов населения, который ниже среднего показателя в группе "А", а также стоящими перед страной долгосрочными задачами, связанными с сокращением населения страны и рисками внешнего финансового сектора.