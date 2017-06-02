Латвия на международном финансовом рынке в четверг, 1 июня, эмитировала два различающихся по срокам выпуска еврооблигаций на общую сумму 350 млн евро. Таким образом, полностью выполнен план на 2017 год по привлечению средств на иностранных финансовых рынках, сообщают в Госказне.

Один выпуск - это 10-летние облигации на 150 млн евро с доходностью 0,95% и купонной ставкой 0,375%, срок погашения - 7 октября 2026 года. Другой выпуск - 20-летние облигации на 200 млн евро с доходностью 1,703% и купонной ставкой 1,375%, срок погашения - 16 мая 2036 года.

Как сообщают в Госказне, спрос на облигации в 3,3 раза превысил предложения. В обеих дополнительных эмиссиях участвовали более 120 инвесторов из разных стран.

Ведущие банки эмиссии - Deutsche Bank, Goldman Sachs International и Sociеtе Gеnеrale.

Как сообщалось, 9 февраля 2017 года Латвия одновременно эмитировала на международных финансовых рынках еврооблигации на общую сумму 650 млн евро.