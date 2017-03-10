В связи с решением суда началась процедура банкротства Trasta komercbanka. Обязанности администратора продолжит выполнять Илмарс Крумс, так как суд отказался выполнять просьбу Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) о назначении на пост администратора Армандса Расы. Решение суда не подлежит обжалованию.

Как уже писал портал Delfi, ликвидатор банка Илмарс Крумс должен был стать администратором неплатежеспособности, но сам решил отказаться от такой возможности. О причинах своего решения он говорить отказался, сославшись на конфиденциальность.

Ранее КРФК направила в суд Видземского предместья иск о признании неплатежеспособным ликвидируемого банка Trasta komercbanka и попросила назначить администратором неплатежеспособности Армандса Расу.

В ходе ликвидации Trasta komercbanka было констатировано, что средств банка (активов) не хватает для полного удовлетворения всех требований кредиторов. Из предоставленной ликвидатором информации следует, что к концу января 2017 года обязательства банка перед кредиторами составляли 124,6 млн евро (из них на требования кредиторов приходится 121,1 млн евро), а активы банка составляли 73 млн евро.

При ликвидации банка удалось вернуть средства в размере 111,9 млн евро. В то же время вкладчикам банка выплачены гарантированные компенсации на 54,5 млн евро. Компенсации выплачены из средств банка.

"Когда банк находится в процессе ликвидации, его имущество чаще всего невозможно продать по балансовой стоимости, и в случае вынужденного отчуждения торговая стоимость может быть более низкой...С учетом фактических обстоятельств, ликвидатор Trasta komercbanka принял решение о начале процедуры банкротства и подачи в суд иска о неплатежеспособности, поэтому обратился в КРФК с заявлением о неплатежеспособности", - отмечают в КРФК, подчеркивая, что Илмарс Крумс решил не принимать участия в неплатежеспособности банка.

Напомним, что лицензия Trasta komercbanka была аннулирована Европейским центробанком в марте 2016 года.