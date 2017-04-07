В пятницу Вильнюсский окружной суд удовлетворил просьбу администратора банкротства Snoras о применении временных мер защиты в отношении Баранаускаса и Антонова, сообщил суд.

Он постановил арестовать средства Баранаускаса почти на 70 млн евро и средства Антонова более чем на 338 млн евро, а также 92 млн евро их общих средств. Было решено арестовать и счета двух бывших владельцев Snoras в швейцарских банках.

Администратор банкротства Snoras Гинтарас Адомонис сможет комментировать ситуацию на следующей неделе.

В позапрошлом году британские суды решили выдать Литве проживавших тогда в Лондоне Антонова и Баранаускаса, однако они исчезли из Великобритании и сейчас скрываются в России.

Деятельность банка Snoras была остановлена 16 ноября 2011 года, а дело о банкротстве банка возбуждено 7 декабря того же года.

Snoras принадлежало немногим более 60% акций ликвидируемого Latvijas Krājbanka