"Данные опроса показали, что потребителям необходимо нейтральное и объективное средство сравнения цен такого стандартного страхового продукта как ОСТА, поэтому надеемся на позитивное решение Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) в вопросе о дальнейшем будущем калькулятора LTAB OCTA", - информирует председатель правления LTAB Янис Абашин.

Исследование работающих в Латвии калькуляторов ОСТА, проведенное LTAB, показало, что в среднем покупатели переплачивают 11-14% от стоимости полиса, приобретая его при помощи калькуляторов посредников, а не напрямую с домашних страниц страховщиков, на которых обычно предоставляется скидка на онлайн покупку полиса и не включена комиссия посредника. "80% участников нашего опроса указало, что не хотят переплачивать за полис ОСТА, что, на наш взгляд, важный сигнал для контролера рынка и институций, защищающих права потребителей", - полагает Я. Абашин.

Похожий опрос LTAB проводит ежегодно и главное наблюдение – это все более стремительно растущее число автоводителей, приобретающих ОСТА в интернете. Если в прошлом году 75,7% респондентов всегда или почти всегда приобретали полис ОСТА в интернете, то в этом году таких респондентов уже 83,7%, информирует председатель правления LTAB.

"Также видно, что очень необходимо нейтральное средство сравнения цен на ОСТА, которое отображало бы цены ОСТА, полученные напрямую от страховщиков, поскольку интернет-калькуляторы используют все чаще – в прошлом году 63,8% респондентов указало, что, приобретая ОСТА, используют какой-либо из калькуляторов для сравнения цен на полис ОСТА, тогда как в этом году их уже 76,4%. Главная причина, почему используются калькуляторы ОСТА, - это желание приобрести полис по максимально низкой цене (51,6% в этом году и 50,6% - в прошлом)", - рассказывает Я. Абашин.

Уже сообщалось, что в начале этого года LTAB, по решению FKTK, остановил работу калькулятора OCTA, чтобы соблюсти формальные требования закона об ОСТА и директив ЕС о распространении страхования и страховом посредничестве.

"Мы произвели изменения в калькуляторе, убрав возможность приобретения страхования напрямую, без повторного введения данных на домашней странице страховщика. Так как требования, выдвинутые законодателями и контролером рынка, выполнены, мы хотим получить ясный ответ от FKTK – может ли калькулятор LTAB OCTA возобновить работу, предоставляя потребителям возможность сравнения цен ОСТА напрямую от страховщиков без участия посредников", - информирует председатель правления LTAB.