Этим летом Сейм проголосовал за введение прогрессивного подоходного налога. Самые высокие зарплаты вместо налога в 23% будут облагаться налогом по ставке 31,4%. Но это только обман зрения, сообщает в воскресенье передача LTV "de facto".

Самый большой налог предусмотрен на зарплаты выше 4500 евро. Столько зарабатывают тысячи жителей Латвии. Однако реально они будут платить подоходный налог почти в таком же объеме, как и ранее.

Сейчас к большим зарплатам применяют "налог солидарности", что означает, что часть зарплаты не идет в соцбюджет, а правительство тратит ее по своему усмотрению. Нынешняя налоговая реформа предусматривает трату "налога солидарности" на конкретные цели, в том числе направление до 10% налога в пенсионный фонд плательщика налога.

"Фактически, налоговая нагрузка не возрастет… потому что часть того, что в предыдущие годы уходило в общий бюджетный котел, теперь вернется к этим людям обратно через пенсионные фонды", - комментирует глава управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.

Политики считают, что такой шаг навстречу жителям с высокими доходами мотивирует их не искать обходные пути для уплаты налогов.

Между тем Балтийский международный центр изучения экономической политики, проводя исследование о неравенстве доходов в Латвии, рисует влияние налоговой реформы еще более мрачными красками. Центр смоделировал все налоговые изменения для реальных домашних хозяйств, в которых не все имеют работу. Анализ показал, что доходы самых богатых жителей Латвии не уменьшатся или не изменятся, а вырастут.

"Мы видим, что беднейшие семьи приобретут относительно мало. В среднем, самые бедные получат только 20 евро в год, а самые состоятельные получат до 200 евро в год ", - говорит исследователь Центра Анна Плюта. Одним из аспектов, учитываемых в исследовании, являются, например, пособия, которые бедные теряют, когда их доходы растут.

Анализ показывает, что налоговая реформа лишь немного сократит неравенство доходов в Латвии. Но не благодаря прогрессивному налогу, а из-за того, что повышен не облагаемый налогами минимум для низких зарплат.

В Банке Латвии тоже указывают, что одними налоговыми изменениями улучшить состояние бедных жителей невозможно.