Технология работы - такая же, как при оплате посредством мобильного телефона: нужно приложить палец к расположенному на карте сенсору для подтверждения покупки. Специалисты по безопасности, опрошенные "Би-би-си", указывают, что технология не обеспечивает стопроцентной безопасности.

По словам директора по вопросам безопасности Mastercard Аджая Бхалла, распознавание отпечатка пальца обеспечит дополнительное удобство и безопасность: "Это не что-то такое, что можно отнять или скопировать".

Отпечаток скопировать все-таки можно, указывает ведущий специалист Берлинской лаборатории безопасности Карстен Ноль: Все что нужно - это стекло, к которому вы прикасались, или что-нибудь еще". Если данные об отпечатке одного пальца украдены, то у пользователя остается девять возможностей заменить его, и они конечны, говорит эксперт.