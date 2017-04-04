Международные группы компаний впредь должны будут подавать в Службу госдоходов (СГД) отчеты о деятельности в каждой стране. Это предусматривают поправки к закону о налогах и пошлинах, утвержденные правительством во вторник, 4 апреля.

Впредь закон будет содержать норму, согласно которой налогоплательщик обязан предоставить СГД отчет о деятельности международной группы компаний в каждой стране. Структуру и содержание такого отчета, используемую в нем терминологию, порядок подготовки и подачи определит Кабинет министров.

Подавать отчет будут обязаны те налогоплательщики, чьи консолидированные доходы за фискальный год, предшествующий подаче отчета, превышают 750 млн евро.

Как отмечает Министерство финансов, в последние годы существенно увеличилось мошенничество в налоговой сфере и уклонение от уплаты налогов, и борьбе с ними все больше внимания уделяется и на уровне ЕС, и во всем мире. Именно автоматический обмен информацией признан важным инструментом в борьбе с трансграничным налоговым мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и агрессивным налоговым планированием.