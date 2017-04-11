Министр не сказал, планируется ли приобрести контрольный пакет акций предприятия, но государство намерено увеличить свое небольшое участие в нем, чтобы способствовать энергетической независимости, выравниванию цен на газ со странами Центральной Европы и созданию единого балтийского газового рынка.
Ашераденс подчеркнул, что в соответствии с требованиями ЕС государство может участвовать в такой сделке, только купив акции по рыночной стоимости, чтобы их покупка не была расценена как неразрешенная государственная поддержка.
Минэкономики привлечет консультантов для проведения углубленного исследования компании и оценки возможной сделки. Переговоры планируются с российским "Газпромом", "Uniper" и "Итерой Латвия", которые уже заявили о продаже акций. Также переговоры будут проведены с акционером компании "Marguerite Fund", который может стать партнером государства в этой сделке. Министр допускает, что для финансирования сделки может быть использован заем из Госказны, чтобы не увеличивать дефицит бюджета.
AS Conexus Baltic Grid было учреждено в конце прошлого года, ему переданы активы хранения природного газа и газотранспортной системы Latvijas gaze. Основной капитал компании составляет 39,8 млн евро. В настоящее время крупнейшие акционеры "Conexus Baltic Grid" - те же, что и у Latvijas gaze, но до конца этого года компания должна быть продана, чтобы ее акционеры не были связаны с владельцами ЛГ.