Правительство дало разрешение Министерству экономики продолжить переговоры с целью возможного приобретения акций AS Conexus Baltic Grid, сообщил после заседания правительства министр экономики Арвил Ашераденс.

Министр не сказал, планируется ли приобрести контрольный пакет акций предприятия, но государство намерено увеличить свое небольшое участие в нем, чтобы способствовать энергетической независимости, выравниванию цен на газ со странами Центральной Европы и созданию единого балтийского газового рынка.

Ашераденс подчеркнул, что в соответствии с требованиями ЕС государство может участвовать в такой сделке, только купив акции по рыночной стоимости, чтобы их покупка не была расценена как неразрешенная государственная поддержка.

Минэкономики привлечет консультантов для проведения углубленного исследования компании и оценки возможной сделки. Переговоры планируются с российским "Газпромом", "Uniper" и "Итерой Латвия", которые уже заявили о продаже акций. Также переговоры будут проведены с акционером компании "Marguerite Fund", который может стать партнером государства в этой сделке. Министр допускает, что для финансирования сделки может быть использован заем из Госказны, чтобы не увеличивать дефицит бюджета.

AS Conexus Baltic Grid было учреждено в конце прошлого года, ему переданы активы хранения природного газа и газотранспортной системы Latvijas gaze. Основной капитал компании составляет 39,8 млн евро. В настоящее время крупнейшие акционеры "Conexus Baltic Grid" - те же, что и у Latvijas gaze, но до конца этого года компания должна быть продана, чтобы ее акционеры не были связаны с владельцами ЛГ.