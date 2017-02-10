В этом году в Латвии средняя годовая инфляция составит около 2,5%, прогнозировала старший референт департамента структурной политики народного хозяйства Иева Шнидере.

"В этом году средняя годовая инфляция будет выше, чем в 2016. Это связано в основном с колебаниями мировых цен на нефть и продовольствие, а также ростом экономической активности и зарплат. Сейчас мировые цены на нефть стабильны, а мировые цены на продовольственное сырье постепенно растут, поэтому годовая инфляция может составить около 2,5%", - сказала она.

Традиционно в январе цены по сравнению с декабрем растут, правда, в последние два года этого не происходило. Если исключить влияние цен на продукты питания и горючее, уровень потребительских цен в январе снизился бы на 0,5%.

Подорожание продуктов питания увеличило общий уровень цен на 0,4 процентных пункта. Наибольшее влияние имели рост цен на овощи, молочные продукты и яйца. В мире цены на продукты питания в январе по сравнению с декабрем выросли на 2,1%, чему способствовал рост во всех группах, исключая мясо.

Цены на горючее в январе подняли общий уровень цен на 0,2 процентных пункта. В январе выросли цены на товары личного ухода (на 4,5%) и на газ (на 4,3%), что увеличило общий уровень на 0,15 процентного пункта.

Наибольшее понижающее влияние в январе оказали цены на одежду и обувь (снижение на 9,2%), что уменьшило общий уровень цен на 0Ю5 процентного пункта и было самым стремительным снижением в январе начиная с 90-х годов, отметила Шнидере.