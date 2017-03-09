В четверг, 9 марта, в парламенте рассматривали инициативу, которую на портале Mana balss поддержали 23 000 латвийцев. Авторы инициативы предлагают отменить нынешний налог на эксплуатацию автотранспорта и включить его цену на топливо, как это сделано в Эстонии и Литве.

"У Сейма сейчас есть фантастическая возможность - внедрить в жизнь принцип "Больше ездишь - больше платишь, меньше ездишь - меньше платишь". По существу сейчас налог на эксплуатацию транспортного средства - это налог на владение транспортным средством. Потому что если у тебя имеется транспортное средство и ты на нем хочешь ездить, то за это приходится платить государству ежегодную плату. Несправедливо, абсолютно несправедливо!", - заявил руководитель парламентской фракции Латвийского объединения регионов Мартиньш Бондарс.

Однако другие депутаты предупредили, что изменение принципа формирования налога будет означать, что за использование дорог придется платить тем, кто ими фактически не пользуется.

"10% дизельного топлива потребляет железная дорога и другая техника. Например, карьерная техника, которая никогда не ездит по дорогам, сельскохозяйственна и другая, которая фактически не пользуется дорогами", - отметил депутат "Единства" Анрийс Матисс, который ранее занимал пост министра сообщения.

Впрочем, министерство финансов традиционно возражает против подобных реформ для налога на эксплуатацию транспортных средств. "Если мы внедрим эту инициативу, то не сможем осуществить реформы, которые позволят оставлять в карманах обычных людей в среднем на 45-50 евро больше. В том числе повысить доходы пенсионеров на 20 евро. Поэтому вопрос о том, что в этом случае будет важнее", - заявил парламентский секретарь минфина Эдгарс Путра (Союз "зеленых" и крестьян).