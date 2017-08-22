В следующий период планирования бюджета Европейского союза, который начинается после 2020 года, объем доступных для Латвии средств из европейских фондов может снизиться на 15%-30%. Об этом говорится в одобренном правительством официальном письме, направленном Комиссии Сейма по публичным финансам и ревизиям.

В подготовленном Министерством финансов письме указывается, что фонды ЕС составляют одну треть, а доходы от налоговых поступлений - две трети совокупного размера публичных инвестиций. Это противоречит широко распространенному мнению о том, что в Латвии публичные инвестиции целиком формируются средствами из фондов ЕС.

Минфин подчеркивает, что фонды ЕС продолжат действовать и в будущем периоде планирования. Латвия будет в процессе переговоров добиваться сохранения финансирования из фондов выравнивания. По реалистическому прогнозу, объем средств из фондов ЕС снизится на 15%-20%, а при пессимистическом сценарии - на 30%. "Нет основания говорить о том, что фонды перестанут быть доступными для Латвии", - отмечают в Минфине.

Кроме того, финансирование из текущего периода планирования (2014 - 2020 гг.) будет доступно для Латвии в существенных объемах до 2023 года, поэтому до этого года страна не ощутит снижения средств из еврофондов.