Министерство земледелия подготовило запрошенное Минфином заключение о налоговой реформе, которое еще планируется обсудить с представителями отрасли. "В целом у нас в конкретной ситуации, которая предлагается, будут финансовые убытки", - сказал он.

Минземледелия не поддерживает ряд предложений налоговой реформы, в том числе повышение ставки акциза на дизтопливо и увеличение финансового бремени для владельцев частных лесов.

Латвийские крестьяне по-прежнему получают самые низкие в ЕС дотации, поэтому дополнительная помощь от государства для них очень важна, добавил Дуклавс.

Все эти аспекты необходимо серьезно взвесить, прежде чем принимать конкретные решения, подчеркнул он. Для этого на следующей неделе запланировано заседание консультативного совета неправительственных сельхозорганизаций, на котором будет принято окончательное заключение Минземледелия о налоговой реформе. Его планируется обсудить также с премьер-министром.

Дуклавс также сказал, что переговоры по новой общей сельскохозяйственной политике ЕС будут долгой и сложной работой на протяжении многих лет. Эти переговоры начались, и страны Балтии договорились об общей позиции в вопросе дотаций. Их приоритет - добиться, чтобы эти дотации в странах региона были максимально близки к среднему уровню в ЕС. Это обеспечило бы справедливые и равные условия конкуренции для крестьян всех стран-участниц ЕС.

Еврокомиссия начала первый этап модернизации и упрощения общей сельскохозяйственной политики, открыв общественное обсуждение, которое продлится 12 недель. Его результаты будут использованы при подготовке сообщения, которое планируется издать в конце 2017 года.