Согласно планам Минздрава, для ограничения распространение ВИЧ-инфекции, инфекции сексуальной трансмиссии, а также гепатита В и С в ближайшие три года дополнительно потребуется 75 миллионов евро.

Соответствующий план на 2018-2020 годы Минздрав представит правительству 22 августа. Он будет рассмотрен вместе с другими вопросами, связанными с бюджетом на 2018 год.

Для реализации плана мероприятий по сокращению инфекционных болезней (профилактика, лечение, поддержка, оценка) в сумме необходимо дополнительное бюджетное финансирование в размере 74,752 млн евро. Из этой суммы 74,391 млн евро требуется для финансирования оздоровительной сферы, а еще 361 тысяча евро - для отрасли юстиции. Что касается распределения средств по годам, то в Минздраве полагают, что в 2018-м потребуется 16 931 312 евро, в 2019-м - 27 844 795 евро, а в 2020-м - 29 975 946 евро.

В Минздраве выразили надежду, что при реализации плана сократится заболеваемость населения Латвии инфекционными заболеваниями, и к 2020 году уменьшится количество смертельных случаев от СПИДа (будет меньше 80 случаев на 100 тысяч жителей), заболеваемостью вирусом гепатита В (меньше 3,5 случаев на 100 тысяч жителей), сифилисом (меньше 4 случаев на 100 тысяч жителей), гонореей (меньше 20 случаев на 100 тысяч жителей).

Как сообщалось, ежегодно народное хозяйство Латвии теряет свыше одного миллиарда евро по причине преждевременной смертности жителей. Каждый год в Латвии умирают более чем 28 тысяч людей (2013 - 28 691, 2014 - 28 466, 2015 - 28 478), из которых каждый четвертый - преждевременно, не достигнув 65-летнего возраста.

Ранее премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что приоритетом бюджета на 2018 год, как и в прошлом году, будет здоровье.