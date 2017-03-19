Как пишет Deutsche Welle, обсуждение отложено в связи с необходимостью "оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы", говорится в уведомлениях.

По итогам обсуждения планировалось принять решение о выделение Киеву транша в размере 1 миллиарда долларов. Собеседник агентства назвал решение перенести рассмотрение вопроса о выделении помощи Украине "необычным" и даже "беспрецедентным", поскольку к заседанию все было подготовлено. По его словам, это могло произойти только с согласия высшего руководства МВФ.

Киев пояснил причину

Перенос сроков проведения заседания вызван "исключительно потребностью в уточнении расчетов, касающихся экономических последствий мер, принятых Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной "документов", выданных на этих территориях", сказано в официальном заявлении на сайте украинского Минфина от 19 марта.

По мнению министра финансов Украины Александра Данилюка, уточнение этих расчетов важно как для МВФ, так и для Киева, чтобы программа помощи достигла максимальной степени эффективности. Он сообщил, что консультации на эту тему уже начались и должны завершиться в кратчайшие сроки.

Накануне директор-распорядитель фонда Кристин Лагард и ее заместитель Дэвид Липтон участвовали во встрече министров финансов стран "большой двадцатки" в Баден-Бадене. 16 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ о временном прекращении перевозки грузов через линию разграничения в Донбассе. Министр финансов Данилюк сообщил, что потери страны от блокады контролируемых сепаратистами территорий могут достичь 2 процентов ВВП.