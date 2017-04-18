"Безусловно, существует неопределенность, растущая обеспокоенность в связи с результатом выборов. Подобное настроение царит во всех мировых столицах, которые я посещала", — cообщила Лагард.

"Франция играет значительную роль в мире, имея вес в экономике еврозоны. При этом [среди кандидатов в президенты] циркулируют идеи, которые могут нарушить архитектуру ЕС. Чем быстрее закончится эта неизвестность, тем лучше будет для мировой экономики и 19 стран еврозоны", — сказала Лагард.

"Еврозона сегодня имеет гораздо больше механизмов [для противостояния финансовым кризисам], чем в 2008 году. Она может опираться на Европейский стабилизационный механизм, она усилила контроль над банками. Но миссия еще не окончена", — подчеркнула глава МВФ.

Накануне британский банк HSBC предупредил, что высокие результаты лидера "Нацфронта" Марин Ле Пен или леворадикального кандидата Жана-Люка Меланшона, призывающих к выходу Франции из ЕС и отказу от евро, могут негативно повлиять на рынки.