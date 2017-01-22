24 января правительство должно решить, стоит ли выделять из бюджета Министерства обороны Кегумской краевой думе сумму в размере 600 000 евро на ремонт дороги, которая необходима для дальнейшего развития авиационной базы Воздушных сил "Лиелварде" ("Lielvārde").

Протяженность автодороги, принадлежащей самоуправлению Кегумской краевой думы, - 4,4 км, она является подъездной для авиабазы "Лиелварде", используется ежедневно, в том числе и при транспортировке тяжелых грузов, сообщает LETA.

Сейчас дорога находится в критическом техническом состоянии. При этом ее загруженность в последние годы только увеличивалась: дорогу использует как местное население, так и военнослужащие Национальных вооруженных сил.

С 2008 до 2011 годы краевая дума разработала технический проект реконструкции дороги, и на участок длиной 750 метров из Минобороны было выделено софинансирование в размере 198 400 евро.

В 2015 и 2016 годах вновь стал актуальным вопрос улучшения состояния дороги, но у самоуправления нет средств на полную реконструкцию: местные власти могут обеспечить только небольшие ремонтные работы на особенно критических участках дороги.