Протяженность автодороги, принадлежащей самоуправлению Кегумской краевой думы, - 4,4 км, она является подъездной для авиабазы "Лиелварде", используется ежедневно, в том числе и при транспортировке тяжелых грузов, сообщает LETA.
Сейчас дорога находится в критическом техническом состоянии. При этом ее загруженность в последние годы только увеличивалась: дорогу использует как местное население, так и военнослужащие Национальных вооруженных сил.
С 2008 до 2011 годы краевая дума разработала технический проект реконструкции дороги, и на участок длиной 750 метров из Минобороны было выделено софинансирование в размере 198 400 евро.
В 2015 и 2016 годах вновь стал актуальным вопрос улучшения состояния дороги, но у самоуправления нет средств на полную реконструкцию: местные власти могут обеспечить только небольшие ремонтные работы на особенно критических участках дороги.