После национализации украинского "ПриватБанка" в работе латвийского PrivatBank ничего не изменилось, заявил в интервью агентству LETA председатель правления PrivatBank Алексаднр Кукич.

Значительного оттока средств из банка не было даже в те дни, когда правительство Украины приняло решение о национализации.

"Нередко люди ошибочно думают, что украинский "ПриватБанк" является крупнейшим акционером латвийского "PrivatBank", но это не так - украинскому банку принадлежат 46,5% акций латвийского", - сказал председатель правления. Остальные - миноритарные акционеры, владеющие менее 10% акций.

Кукич сказал, что PrivatBank продолжает сотрудничать со всеми акционерами. "Со временем мы увидим, каковы их планы в отношении латвийского PrivatBank", - добавил он.

Он признал также, что по сравнению с украинским объем бизнеса латвийского банка очень мал, и будущее латвийского банка не находится в числе приоритетов.

Кукич подчеркнул, что латвийский PrivatBank является банком с независимым правлением и надзорным советом и не зависит от финансирования акционеров.