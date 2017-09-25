Министерство финансов предлагает упростить уплату налоговых долгов, способствуя тем самым развитию честного предпринимательства и снижению рисков теневой экономики, сообщили агентству ЛЕТА в Минфине.

Во вторник 26 сентября Кабинет министров рассмотрит подготовленные Минфином поправки к проекту правил о порядке взимания в бюджет текущих и просроченных налоговых платежей.

Облегчение долгового бремени налогоплательщиков - одна из мер, способствующих выходу налогоплательщиков из теневой экономики, отмечает Минфин.

Как сообщалось, 27 июля 2017 года Сейм в окончательном чтении принял закон о погашении пеней и штрафов за долги по налогам.

С 1 октября по 31 декабря этого года юридические и физические лица, у которых имеются налоговые задолженности, могут обращаться в СГД.

Программа поддержки предусматривает погашение пеней и штрафов в полном объеме при условии, что не позднее 31 декабря 2019 года будет выплачена основная сумма налогового долга.