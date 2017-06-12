В целом за пять месяцев доходы совокупного бюджета составили 3,421 млрд евро при плане 3,41 млрд евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года налоговые поступления в совокупный бюджет увеличились на 217,6 млн евро или 6,8%.

Как отмечает СГД, выполнение плана поступлений в основном было обеспечено за счет подоходного налога с населения и обязательных взносов социального страхования, которые по сравнению с январем-маем 2016 года выросли на 10%. Так как численность работающих сокращается, рост поступлений в основном обеспечивается за счет роста доходов работников и увеличения нагрузки на работе.

План по подоходному налогу предусматривал поступления в размере 620,8 млн евро, а фактически было собрано 650,341 млн евро, что на 4,8% больше плана.

Поступления обязательных взносов социального страхования за пять месяцев, согласно плану, должны были составить 1,083 млрд евро, но фактические доходы на 1,6% превысили план и составили 1,1 млрд евро.

Наибольшая недоимка была по налогу с прибыли предприятий. План предусматривал за пять первых месяцев года поступления этого налога в размере 200 млн евро, а реально поступило 183,649 млн евро, что на 8,2% меньше запланированного.

Поступление налога на добавленную стоимость за пять месяцев планировались в размере 843,475 млн евро, а фактические доходы составили 835,573 млн евро, что на 0,9% меньше запланированного.

План по акцизному налогу предусматривал поступления в размере 346,822 млн евро, фактически поступило 346,662 млн евро.

В целом за этот год СГД планирует собрать в виде налогов 8,529 млрд евро.