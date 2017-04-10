Аудированная прибыль Swedbank в 2016 году составила 92,896 млн евро - на 28,9% меньше, чем в 2015 году (130,636 млн евро).

Вторым крупнейшим по прибыли банком четвертый год подряд был Rietumu banka, заработавший 80,3 млн евро - на 11,3% больше, чем в 2015 году. Третье место занимает ABLV Bank - 79,337 млн евро, что на 14,9% больше.

С прибылью свыше 10 млн евро 2016 год закончили еще четыре банка: SEB banka - 51,162 млн евро (на 62,8% больше), банк Citadele - 36,278 млн евро (на 85,6% больше), DNB Banka - 30,174 млн евро (в 2,6 раза больше) и Latvijas pasta banka - 11,256 млн евро (в 2,5 раза больше).

Прибыль Norvik banka в прошлом году составила 9,427 млн евро, Baltikums Bank - 7,811 млн евро, Rigensis Bank - 7,157 млн евро, Expobank - 6,298 млн еврo, PrivatBank - 3,001 млн еврo, Regionala investiciju banka - 2,578 млн еврo, Bank M2M Europe - 311 тыс. евро, Baltic International Bank - 135 тыс. еврo.

Убытки Meridian Trade Bank в 2016 году составили 4,211 млн евро - на 26% больше, чем в 2015 году.