Активы Swedbank составляли 5,315 млрд евро, что на 3,38% меньше, чем в конце 2015 года.

Объем активов ABLV Bank - 3,887 млрд евро. Это на 21,7% меньше, чем годом ранее.

Активы Rietumu banka в конце декабря насчитывали 3,594 млрд евро (минус 7,2% с начала года).

На четвертом месте по объему активов находится SEB banka - 3,574 млрд евро (минус 0,5%).

На пятом месте – латвийский филиал банка Nordea (3,22 млрд евро, плюс 19,4%).

Шестое место в рейтинге занимает банк Citadele с объемом активов в 2,76 млрд евро (плюс 8,95% с начала года).

Активы DNB banka на конце декабря составляли 2,202 млрд евро (минус 5,8%).

Объем активов остальных банков не превышает миллиарда евро.