Названы руководители объединенного банка Nordea и DNB в странах Балтии

Foto: Publiciātes foto В среду, 17 мая, стало известно, кто возглавит латвийское, литовское и эстонское подразделения банка Luminor, создаваемого в ходе объединения банков Nordea и DNB в странах Балтии. В Латвии руководителем Luminor станет Керли Габриловича, в Литве - Андрюс Начаюс, в Эстонии - Гунар Томемет. Керли Габриловича обладает двадцатилетним опытом в сферах разработки и внедрения корпоративной стратегии, развития бизнеса, управления изменениями, финансового анализа и управления командами. Более 10 лет она занимала различные руководящие посты в компании Lattelecom, в том числе была и членом правления этой компании. Председателем правления Luminor в странах Балтии станет Эрки Раазуке, финансовым директором - Кристиан Валентин, главой ИТ - Петер Лундинг, руководителем продуктов и предложений - Кристина Симаар, руководителем рисков - Ханну Сааксала, руководителем диджитал-каналов - Маргус Симсон.

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