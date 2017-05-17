В Латвии руководителем Luminor станет Керли Габриловича, в Литве - Андрюс Начаюс, в Эстонии - Гунар Томемет.
Керли Габриловича обладает двадцатилетним опытом в сферах разработки и внедрения корпоративной стратегии, развития бизнеса, управления изменениями, финансового анализа и управления командами. Более 10 лет она занимала различные руководящие посты в компании Lattelecom, в том числе была и членом правления этой компании.
Председателем правления Luminor в странах Балтии станет Эрки Раазуке, финансовым директором - Кристиан Валентин, главой ИТ - Петер Лундинг, руководителем продуктов и предложений - Кристина Симаар, руководителем рисков - Ханну Сааксала, руководителем диджитал-каналов - Маргус Симсон.