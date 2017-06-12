Прибыль Swedbank составила 24,192 млн евро, что на 0,05% меньше, чем за первый квартал 2016 года. Это 23,1% общей прибыли банковского сектора.

Прибыль Rietumu banka за первые три месяца года составила 15,431 млн евро (-8,6%), что составляет 14,7% общей прибыли банковского сектора. ABLV Bank заработал 14,761 млн евро (-31,4%) или 14,1% общей прибыли, а SEB banka - 14,53 млн евро (+81,4%), что составляет 13,9% от общей прибыли банковского сектора.

Прибыль остальных банков в первом квартале не превышала 10 млн евро.

С убытками в первом квартале работал латвийский филиал Eesti Krediidipank - 125,1 тыс. евро, что на 7,4% больше, чем за тот же период прошлого года, и PrivatBank - 579,1 тыс. евро по сравнению с прибылью в прошлом году.

В целом банковский сектор Латвии в первом квартале текущего года работал с прибылью в размере 104,742 млн евро, что на 1,2% меньше по сравнению с первым кварталом 2016 года.