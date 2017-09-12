Прибыль Swedbank за первые шесть месяцев 2017 года составила 45,705 млн евро, что на 4,1% меньше, чем за тот же период 2016 года, и составляет 27,7% общей прибыли банковского сектора.

Прибыль ABLV Bank составила 26,343 млн евро - на 41,8% меньше, чем год назад (16% ), прибыль SEB banka - 21,624 млн евро, на 42,9% меньше (13,1%).

Больше 10 млн евро в первом полугодии заработали еще два банка - DNB Banka и Citadele. Прибыль DNB Banka составила 13,34 млн евро - на 45,2% меньше, чем в прошлом году, банка Citadele - 10,256 млн евро, на 49,6% меньше.

Полугодовая прибыль Rietumu banka составила 7,838 млн евро (в 5,8 раза меньше, чем в первой половине 2016 года), латвийского филиала BigBank - 4,29 млн евро (+96,4%), Latvijas pasta banka - 4,16 млн евро (-48,3%), BlueOrange Bank (бывший Baltikums Bank) - 4,041 млн евро (в 3,3 раза больше), Norvik banka - 3,306 млн евро (в 3,3 раза меньше), Regionala investiciju banka - 2,375 млн евро (+23,5%), Rigensis Bank - 1,573 млн евро (-27,3%), Expobank - 1,505 млн евро (в 2 раза меньше), Meridian Trade Bank - 781,6 тысяч евро (-46,5%), Bank M2M Europe - 622,3 тысяч евро (-30%), Baltic International Bank - 186,1 тысяч евро (в 15,8 раза меньше).

Убытки PrivatBank в первом полугодии составили 846 тысяч евро.

Общая прибыль латвийского банковского сектора в первой половине 2017 года составила 165,01 млн евро - на 38,6% меньше, чем в первой половине 2016 года.