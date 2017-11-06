Арест принцев в Саудовской Аравии привел к новому рекорду цен на нефть. После задержания четырех действующих министров, десятков бывших министров и одиннадцати принцев по подозрению в коррупции, стоимость марки Brent достигала $62,87 за баррель, впервые превысив отметку в $62 с июля 2015 года. По данным на 16.40 мск, фьючерс на нефть марки Brent торговался на уровне $62,56.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, часть чиновников Саудовской Аравии задержана по вновь открывшемуся расследованию наводнения в городе Джедда в 2009 году, в результате которого погибли более 70 человек. При этом остальные арестованные — фигуранты дела о борьбе с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который впервые появился в Саудовской Аравии в 2012 году и за три года распространился более чем в 20 странах, включая Южную Корею, Австрию и США.

Сообщается, что среди задержанных — один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал и член правления нефтяной компании Saudi Aramco, бывший глава Минфина королевства Ибрагим аль-Ассаф.

Эксперт сиднейской CMC Market Рик Спунер считает новости из Саудовской Аравии "тревожными" для нефтяных рынков. Впрочем по его словам, пока нельзя говорить о том, что это может привести к перебоям с поставками нефти.

"Я бы не ожидал, что стратегия Саудовской Аравии изменится с точки зрения политики ОПЕК", — заявил в интервью Bloomberg Руперт Харрисон, главный стратег-аналитик BlackRock International Ltd.

"Однако нынешняя ситуация абсолютно точно создает неопределенность на рынке", — добавляет он. В конце октября цены на нефть превысили отметку в $60 за баррель.