Новый руководитель предприятия AS Rīgas Centrāltirgus Артис Друвиниекс планирует привлечь финансирование для реновации Агенскалнского рынка. Он заявил агентству ЛЕТА, что это одна из его трех первоочередных задач на этом посту.

"Своей основной задачей считаю уже начатый проект реновации Центрального рынка, в частности, гастрономического павильона и территории рынка на берегу канала, а также приведение в порядок и развитие других рыночных территорий, в том числе запущенных, реновацию павильонов и улучшение планировки размещения торговых мест. Также планирую важные решения по привлечению финансирования для реновации Агенскалнского рынка", - сказал Друвиниекс.

Новый руководитель предприятия намерен популяризировать культуру покупок на рынках среди рижан и гостей города, открыть на Центральном рынке туристический информационный центр и музей.

Друвиниекс был назначен руководителем AS Rīgas Centrāltirgus 14 сентября. По данным Firmas.lv, оборот AS Rīgas Centrāltirgus в прошлом году составил 6,952 млн евро. В состав предприятия входят три рижских рынка - Центральный, Агенскалнский и Видземский.