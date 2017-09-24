"Своей основной задачей считаю уже начатый проект реновации Центрального рынка, в частности, гастрономического павильона и территории рынка на берегу канала, а также приведение в порядок и развитие других рыночных территорий, в том числе запущенных, реновацию павильонов и улучшение планировки размещения торговых мест. Также планирую важные решения по привлечению финансирования для реновации Агенскалнского рынка", - сказал Друвиниекс.
Новый руководитель предприятия намерен популяризировать культуру покупок на рынках среди рижан и гостей города, открыть на Центральном рынке туристический информационный центр и музей.
Друвиниекс был назначен руководителем AS Rīgas Centrāltirgus 14 сентября. По данным Firmas.lv, оборот AS Rīgas Centrāltirgus в прошлом году составил 6,952 млн евро. В состав предприятия входят три рижских рынка - Центральный, Агенскалнский и Видземский.