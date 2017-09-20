"После недавнего решения Еврокомиссии утвердить планы Nordea и DNB по объединению бизнеса в странах Балтии сделку планируется завершить 1 октября", - сказала она.

Luminor планирует стать ведущим поставщиком финансовых услуг в регионе. Его целевыми клиентами будут предприятия местного и балтийского уровня, а также активные в финансовой сфере люди. Банк будет работать под руководством Эрки Раазуке, председателя правления группы Luminor.

После объединения обслуживание клиентов будет протекать, как обычно - счета, номера счетов, договоры и платежные карты, коды и пароли останутся прежними. Обработка платежей будет организована в ныне действующих системах. Первые видимые клиентам изменения предусмотрены в первые сто дней работы объединенного банка.

В связи с объединением банков возможны кратковременные нарушения в работе банковских систем, например, обработке платежей или работе интернет-банка.

2 октября об объединении банков состоится пресс-конференция, в которой примут участие председатель совета группы Luminor Нил Мелнгайлис, Эрки Раазуке, финансовый директор группы Кристиан Валентин и члены руководящей команды. Пресс-конференция состоится на английском языке в Риге на ул. Сканстес, 12.

По размеру активов латвийский филиал Nordea Bank в конце июня занимал четвертое место в Латвии, а DNB Banka - седьмое.