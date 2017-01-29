Объем потребительских кредитов со сроком погашения до одного года составил в конце 2016 года 124,3 млн евро, что на 5,8% или 7,6 млн евро меньше, чем в конце 2015 года.

Сумма потребительских кредитов на срок от одного до пяти лет выросла на 24,2% (37,5 млн евро) и составила 192,3 млн евро, а кредитов со сроком погашения свыше пяти лет увеличилась на 2,7% (4,5 млн евро) - до 170,6 млн евро.

В общем объеме потребительских кредитов наибольший удельный вес в конце прошлого года составляли потребительские кредиты на срок от одного до пяти лет - 39,5% (в конце 2015 года - 34,2%). Далее следуют кредиты, выданные на срок более пяти лет - 35% (36,7%), а доля потребительских кредитов на срок до одного года составила 25,5% (29,1%).