Рига, 27 апреля, ЛЕТА. Оборот VAS Latvijas Dzelzcels (LDz) в прошлом году составил 192,6 млн евро, что на 11,6% меньше, чем в 2015 году, прибыль предприятия сократилась в 2,3 раза – до 900 тыс. евро, свидетельствует финансовый отчет LDz, который утвердили на собрании акционеров государственного акционерного общества.

Несмотря на вызовы, связанные с сокращением объема грузоперевозок, год предприятие завершило с прибылью, сообщила заместитель госсекретаря Министерства сообщения, являющегося акционером LDz, Джинета Иннуса.

"В прошлом году это был не единственный вызов, с которым столкнулось предприятие. Был назначен новый председатель правления, новый совет, изменены структура управления и внутренние процедуры. Также был принят целый ряд решений, повлиявших как на результаты деятельности в прошлом году, так и на результаты деятельности в будущем.

Например, в прошлом году ЛДз приобрел у дочернего предприятия "LDz Cargo" SIA "LDz Cargo logistika", которое стало дочерним предприятием LDz - "LDz logistika". Его стратегическая задача – маркетинг и продажи мультимодальных перевозок путем привлечения новых клиентов и содействия публичному использованию железнодорожной инфраструктуры", - сказала Иннуса.

Председатель правления LDz Эдвинc Берзиньш пояснил, что доходы снизились из-за сокращения объема грузоперевозок. На показателях прибыли сказалось также изменение методики составления отчета – ЛДз впервые подготовил финансовый отчет в соответствии с международными стандартами финансовых отчетов.

Также LDZпрезентовал отчет об устойчивом развитии за 2016 год, который впервые в истории предприятия подготовлен по признанному в мире стандарту "Global Reporting Initiative" (GRI) G4.