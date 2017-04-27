Несмотря на вызовы, связанные с сокращением объема грузоперевозок, год предприятие завершило с прибылью, сообщила заместитель госсекретаря Министерства сообщения, являющегося акционером LDz, Джинета Иннуса.
"В прошлом году это был не единственный вызов, с которым столкнулось предприятие. Был назначен новый председатель правления, новый совет, изменены структура управления и внутренние процедуры. Также был принят целый ряд решений, повлиявших как на результаты деятельности в прошлом году, так и на результаты деятельности в будущем.
Например, в прошлом году ЛДз приобрел у дочернего предприятия "LDz Cargo" SIA "LDz Cargo logistika", которое стало дочерним предприятием LDz - "LDz logistika". Его стратегическая задача – маркетинг и продажи мультимодальных перевозок путем привлечения новых клиентов и содействия публичному использованию железнодорожной инфраструктуры", - сказала Иннуса.
Председатель правления LDz Эдвинc Берзиньш пояснил, что доходы снизились из-за сокращения объема грузоперевозок. На показателях прибыли сказалось также изменение методики составления отчета – ЛДз впервые подготовил финансовый отчет в соответствии с международными стандартами финансовых отчетов.
Также LDZпрезентовал отчет об устойчивом развитии за 2016 год, который впервые в истории предприятия подготовлен по признанному в мире стандарту "Global Reporting Initiative" (GRI) G4.