Оборот рижского муниципального ООО "Рижский родильный дом" в прошлом году увеличился на 6%, сообщает руководство медицинского учреждения.

В 2015 году оборот роддома составил 6,971 млн евро, в 2016 году - 7,391 млн евро. Убытки в 2016 году составили 25,192 тыс. евро, а прибыль в 2015 году - 17,791 млн евро.

Хотя в 2016 году на 4,1% увеличилось государственное финансирование, учреждение считает, что этого недостаточно, и нехватка средств мешает платить работникам зарплату в соответствии со сложностью и ответственностью их труда.

Рижский роддом является крупнейшим в Латвии учреждением родовспоможения. В прошлом году было принято 7035 родов, что составляет более трети всех родов в Латвии.

Платные услуги составляли в прошлом году 22,6% от оборота роддома. В прошлом году в учреждении работало в среднем 400 человек.