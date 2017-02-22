Общий кредитный портфель банков в 2016 году вырос на 3,1%. В том числе портфель местных предприятий увеличился на 7%, а кредитный портфель зарубежных клиентов с учетом коррекции курса американского доллара - на 1,3%. В свою очередь кредитный портфель местных домохозяйств снизился на 1,6%.

Объем новых кредитов, выданных местным домохозяйствам, увеличился на 36% по сравнению с 2015 годом, однако не превысил объема сокращения ранее взятых долговых обязательств, в результате чего остаток общего кредитного портфеля снизился.

Отрицательный темп кредитования наблюдается только в сегменте кредитования местных домохозяйств, а темпы потребительского кредитования домашних хозяйств положительные.

Есть основания предполагать, что в ближайшие 12 месяцев и сегмент ипотечного кредитования могут ожидать положительные изменения, сказала сегодня на пресс-конференции член совета Комиссии рынка финансов и капитала Людмила Воевода.

В 2016 году банки выдали больше новых кредитов местным домашним хозяйствам на покупку жилья - 469 млн евро, а местные нефинансовые предприятия в виде кредитов получили 1,7 млрд евро, что на 32,8% больше, чем в 2015 году.

Общая сумма выданных кредитов в конце 2016 года составила 15,13 млрд евро. По прогнозам Воеводы, в этом году также будут наблюдаться умеренные темпы роста кредитования.