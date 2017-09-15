Июньский прогноз ОЭСР о развитии мировой экономики предусматривал прирост латвийской экономики в 2017 года в размере 3%. Прогноз прироста ВВП Латвии на 2018 год повышен с 3,5% до 3,7%.

В свою очередь согласованный прогноз роста потребительских цен на 2017 года снижен с июньских 2,8% до 2,7%, на 2018 года не изменен - 2,3%.

В обзоре ОЭСР указывает, что после успешного проведения структурных реформ в Латвии в последние годы был сильный рост экономики. Рост зарплат способствовал потреблению домохозяйств, и началось сближение со странами ОЭСР с более высокими доходами, которое было остановлено кризисом 2008-2009 гг. Финансовое положение государства хорошее, а уровень долгов частного сектора ниже, чем во многих других странах ОЭСР.

Уровень безработицы снизился, хотя сохраняется высоким, и много молодежи эмигрирует. По-прежнему широко распространена неформальная экономическая активность. Улучшение доступа к жилью, здравоохранению и образованию улучшило бы экономические возможности домохозяйств с низкими доходами, и для этого необходимы дополнительные расходы правительства.

Улучшились показатели экспорта, растет диверсификация целевых стран экспорта, однако латвийский экспорт по-прежнему в большой мере основан на товарах с низкой добавленной стоимостью, частично отражая нехватку в экономике квалифицированной рабочей силы и низкий уровень инноваций.

Мало латвийских предприятий участвует в глобальных сетях, хотя производительность участвующих в них намного выше. Проблемы для компаний с потенциалом роста вызывает доступ к кредитным ресурсам.

Большое число безработных, не имеющих работы длительное время, слабые сети социальной защиты и высокие налоги на рабочую силу для низкооплачиваемых работников способствуют и без того широко распространенной бедности, указывает ОЭСР. Особенно высока безработица в восточных регионах Латвии. Для снижения бедности ОЭСР рекомендует облагать большими налогами недвижимость и энергию, а также повысить налоговую базу предприятий, отменив налоговые исключения.

Для борьбы с неформальной экономической активностью рекомендуется увеличить бюджетную независимость Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, лучше использовать информационно-коммуникационные технологии в исполнении налогового закона, освободить от политического влияния процесс назначения судей.

Чтобы способствовать получению необходимой рынку труда квалификации молодежи из семей с низкими доходами, ОЭСР рекомендует увеличить финансовую поддержку учащихся профучилищ и студентов из таких семей.

Несмотря на большие расходы на инфраструктуру, ее качество отстает от стран с высокими доходами. Для улучшения ситуации рекомендуется использовать для крупных государственных проектов те же критерии целесообразности, которые используются для проектов, софинансируемых ЕС.

Для улучшения доступности населению услуг здравоохранения ОЭСР рекомендует снизить плату за эти услуги, особенно для людей с низкими доходами.

Чтобы повысить мобильность рабочей силы, ОЭСР советует расширить программу Госагентства занятости, в рамках которой люди, работающие далеко от места жительства, могут получать финансовую поддержку на оплату расходов на транспорт или аренду жилья.

Латвия стала членом ОЭСР в июле 2016 года.