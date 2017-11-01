В свою очередь работодателей — неплательщиков налогов ожидают административные штрафы и, возможно, уголовная ответственность. Кроме того, СГД обещает принудить плательщиков зарплаты "в конверте" внести изменения в налоговые декларации и уплатить за своих работников налоги в полном объеме. По словам Пелеки, в Латвии также будет применяться эстонский опыт превентивной работы с коммерсантами, когда им дают время исправиться.

Как сообщала ЛЕТА, доля недекларированных зарплат в прошлом году в Латвии составила в коммерческом секторе 21,6% и по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 1,1 процентного пункта. В режиме налога микропредприятий доля зарплат "в конвертах" составляла в прошлом году 28% - на 3,2 процентного пункта меньше, чем в 2015 году, рассказала в среду директор отдела управления рисками в администрировании налогов СГД Наталия Филиповича.

В денежном выражении в 2016 году в общем режиме уплаты налогов зарплат в конвертах было выплачено примерно на 940 млн евро, в режиме налога с микропредприятий - около 17 млн евро. Сюда следует прибавить еще незадекларированные социальные взносы в размере примерно 438 млн евро и незадекларированный подоходный налог с населения в размере 223 млн евро, пояснила Филиповича.

Зарплаты "в конвертах" в Латвии получают около 200 000 работающих. Обычно "в конвертах" выплачиваются 20-50%, в среднем - 30% зарплаты. Больше всего зарплат "в конвертах" среди отраслей, платящих налоги в общем режиме, в торговле и строительстве, а среди отраслей, работающих в режиме налога микропредприятий, - в программировании.

По данным СГД, в 2015 году чаще всего зарплаты "в конвертах" получали члены правлений предприятий (24 138), продавцы магазинов розничной торговли (16 663), водители грузовиков (13 905), председатели правлений (7868).

По словам Филиповичи, утверждение о том, что все предприниматели пытаются платить зарплаты "в конвертах", - это миф. В общем режиме уплаты налогов риск зарплат "в конвертах" выявлен на 25% рабочих мест, в режиме налога микропредприятий - на 19%. Самая большая группа риска получения зарплат в конвертах - работники предпенсионного возраста.