Опрос общественного мнения, проведенный порталом сравнения цен на товары и услуги Gudriem.lv, показал, что латвийцы из всех видов потребительского кредитования чаще всего выбирают быстрый кредит. Потребительские кредиты респонденты чаще всего оформляют для покрытия непредвиденных расходов, но при этом не слишком доверяют рекламе этих займов. Исследование выявило, что в обществе еще достаточно мифов о разных видах кредитования.

Опрос проводился в период с 3 по 13 февраля 2017 года, в нем приняло участие 1489 человек.

Согласно исследованию Gudriem.lv, почти четверть опрошенных - 23,3% - никогда не брали потребительский кредит. Среди тех, кто брал, больше всего заемщиков быстрых кредитов - 28,3% респондентов. На втором месте - потребительский кредит, который оформляли 18,3%, и на третьем - кредитная линия с 13% процентами пользователей. Кроме того, 11,7% указали, что оформляли лизинг, и оставшиеся 5,3% - разные виды кредитов, например, студенческий кредит, кредитные карты с овердрафтов и ипотеку.

Для каких целей жители чаще всего берут потребительский кредит? Опрос показал, что на первом месте - это непредвиденные расходы, как главную цель это указали 25,1% респондентов. Кроме того, 11,6% опрошенных признались, что вынуждены брать кредит, чтобы дожить до зарплаты, а еще 8,2% - чтобы оплатить счета. То есть вместе почти каждый пятый (19,8%) испытывает трудности в покрытии ежемесячных расходов.

Взять кредит, чтобы оплатить ремонт - такую цель указали 8,9% респондентов, и еще 7% берут заем, чтобы оказать финансовую помощь родственникам и друзьям.

"Мы регулярно проводим подобные опросы, чтобы выяснить настроения жителей, оформляющих краткосрочные долговые обязательства, - поясняет директор Gudriem.lv Кристине Гема. - В этом году данные опроса говорят о том, что несколько снизилось число тех, кто берет кредит именно для того, чтобы дотянуть за зарплаты - год назад таких было 15%, а в этом году - 11,6%.

Аналогичный опрос, проведенный в 2010 году, показал и вовсе шокирующую статистику - тогда 35% признались, что вынуждены брать потребительский кредит, так как им не хватает заработной платы. В 2012 году таковых уже было 24,6%. Вывод очевиден: финансовое положение домашних хозяйств улучшилось, хотя и сейчас есть жители, которые испытывают трудности в оплате ежемесячных расходов".