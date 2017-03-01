Опрос проводился в период с 3 по 13 февраля 2017 года, в нем приняло участие 1489 человек.
Согласно исследованию Gudriem.lv, почти четверть опрошенных - 23,3% - никогда не брали потребительский кредит. Среди тех, кто брал, больше всего заемщиков быстрых кредитов - 28,3% респондентов. На втором месте - потребительский кредит, который оформляли 18,3%, и на третьем - кредитная линия с 13% процентами пользователей. Кроме того, 11,7% указали, что оформляли лизинг, и оставшиеся 5,3% - разные виды кредитов, например, студенческий кредит, кредитные карты с овердрафтов и ипотеку.
Для каких целей жители чаще всего берут потребительский кредит? Опрос показал, что на первом месте - это непредвиденные расходы, как главную цель это указали 25,1% респондентов. Кроме того, 11,6% опрошенных признались, что вынуждены брать кредит, чтобы дожить до зарплаты, а еще 8,2% - чтобы оплатить счета. То есть вместе почти каждый пятый (19,8%) испытывает трудности в покрытии ежемесячных расходов.
Взять кредит, чтобы оплатить ремонт - такую цель указали 8,9% респондентов, и еще 7% берут заем, чтобы оказать финансовую помощь родственникам и друзьям.
"Мы регулярно проводим подобные опросы, чтобы выяснить настроения жителей, оформляющих краткосрочные долговые обязательства, - поясняет директор Gudriem.lv Кристине Гема. - В этом году данные опроса говорят о том, что несколько снизилось число тех, кто берет кредит именно для того, чтобы дотянуть за зарплаты - год назад таких было 15%, а в этом году - 11,6%.
Аналогичный опрос, проведенный в 2010 году, показал и вовсе шокирующую статистику - тогда 35% признались, что вынуждены брать потребительский кредит, так как им не хватает заработной платы. В 2012 году таковых уже было 24,6%. Вывод очевиден: финансовое положение домашних хозяйств улучшилось, хотя и сейчас есть жители, которые испытывают трудности в оплате ежемесячных расходов".