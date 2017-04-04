Суд Видземского предместья Риги отклонил иск о неплатежеспособности Рижского вагоностроительного завода (РВЗ), сообщили агентству ЛЕТА в суде.

С иском в суд обратилось SIA Inzenieru Tiklu baze. Дело было возбуждено 17 марта.

Как сообщалось, к РВЗ применен ряд обеспечений. По данным "Firmas.lv", управление взыскания Службы государственных доходов применило запрет на регистрацию, перерегистрацию и внесение изменений в коммерческий залог в Регистре предприятий.

В конце прошлого года РВЗ обратился в суд Видземского предместья с просьбой о правовой защите. 6 марта суд постановил прекратить процесс, потому что не был представлен план мер правовой защиты, согласованный с кредиторами.

По данным Службы государственных доходов, на 26 марта 2017 года налоговый долг РВЗ составил 2,512 млн евро. В 2015 год оборот РВЗ составил 12,7 млн евро, прибыль - 182,8 тысяч евро. Владелец предприятия - ООО "East-West Industrial Group".