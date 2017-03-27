В случае победы лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции, евро может подешеветь до $1 или ниже, так как она планирует провести референдум о членстве страны в Евросоюзе и отказаться от евро. Такое мнение выразили 23 из 38 опрошенных Bloomberg аналитиков, и пятеро из них ожидают обвал курса европейской валюты ниже 95 центов.

Падение курса евро до $1 впервые с 2002 года станет девальвацией валюты более чем на 7% с текущего уровня, который составляет около $1,08. В свою очередь снижение курса единой европейской валюты ниже 95 центов означает удешевление на 12%.

Эксперты делали аналогичные прогнозы по курсу фунта стерлингов в преддверии референдума Brexit, на котором победили сторонники выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Так, опрошенные Bloomberg аналитики ожидали удешевления фунта до $1,35 в случае победы евроскептиков, в то время как после оглашения результатов референдума курс британской валюты снизился более чем на 10% — до $1,3229 за фунт, что превзошло худшие прогнозы.

"Реакция рынка будет крайне негативной", — считает экономист Banque Pictet & Cie Фредерик Дюкрозе. По его словам, курс евро в случае победы Ле Пен упадет ниже $1.

Одновременно экономисты считают победу лидера "Национального фронта" маловероятной, ее шанс стать президентом Франции они оценили в 20%, против 61% — независимого кандидата Эммануэля Макрона. Президентские выборы во Франции состоятся 23 апреля. Второй тур будет назначен на 7 мая.

Проведенный 24 марта компанией Ifop социологический опрос показал, что Макрон наберет 26% голосов в ходе первого тура голосования, за Ле Пен были готовы проголосовать 25% респондентов. Из данных опроса также следует, что Макрон победит Ле Пен во втором туре голосования, набрав 61,5% голосов, против 38,5% у лидера "Национального фронта".

Исчезновение Евросоюза

В ходе предвыборного выступления 26 марта Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз в скором времени исчезнет с политической карты мира, сообщало агентство Reuters. По ее словам, выборы президента Франции после победы Дональда Трампа в США, а также сторонников выхода из ЕС на референдуме Brexit станут очередным этапом "мирового восстания народов".

"Евросоюз умрет, потому что людям он больше не нужен… надменные и доминирующие империи обречены на погибель… Пришло время победить глобалистов", — заявила Ле Пен в речи перед сторонниками в Лилле.

Лидер партии "Национальный фронт" также подчеркнула, что она будет стараться заменить ЕС "другой, народной Европой", основанной на непринужденном сотрудничестве между странами.