Рекомендации подготовлены с целью обеспечить единообразное применение санкций по единым принципам и условиям и применять одинаковые условия при заключении административных договоров, поясняет КРФК.

За нарушения предусмотрены следующие санкции: предупреждение; публичное объявление с указанием ответственных за нарушения лиц и сути нарушений; пеня; обязанность отозвать члена правления или совета; временный запрет должностному лицу выполнять установленные обязанности участника рынка финансов и капитала; запрет использовать все принадлежащие акционерам права голоса; требование, чтобы ответственное за нарушение физическое или юридическое лицо незамедлительно прекратило соответствующие действия; обязанность вернуть полученные в результате нарушения доходы; аннулирование лицензии (регистрации).

Решения обо всех примененых санкциях в отношении кредитных учреждений и отдельных видах санкций в отношении брокерских обществ вложений и страховщиков КРФК публикует на своем сайте.