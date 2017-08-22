Правительство пока не будет рассматривать предложение Министерства земледелия о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи с 21% до 5%.

Процесс формирования бюджета только начался, поэтому такие вопросы исключены из повестки дня, пояснил премьер-министр Марис Кучинскис после заседания представителей правящей коалиции.

Сейчас более точно будет определяться фискальное пространство, станет понятно, сколько денег можно направить на воплощение новых инициатив и потом правительство сможет вернуться к рассмотрению подобных вопросов, добавил глава Кабинета министров.

Предложение о снижении ставки НДС на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи будет рассматриваться вместе с инициативами других министерств, сказал Кучинскис.

Партнеры по коалиции пока конкретного мнения по этому вопросу не озвучили, отметив, что его надо обсудить и оценить.

Как сообщалось, правительство сегодня планировало рассмотреть предложение Министерства земледелия о снижении ставки НДС на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи с 21% до 5%.