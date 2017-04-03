Он напомнил, что сегодня (3 апреля) вопрос рассматривал комитет правительства, который не поддержал отмену НН на единственное жилье, предложив вместо этого уменьшить влияние кадастровой стоимости на расчет налога. Коалиция рассматривала предложение "Единства" заморозить НН на уровне 2013 года.

К 5 апреля рабочая группа под руководством Минфина подготовит решения, которые правительство рассмотрит на следующей неделе.

Кучинскис считает, что проблема несоразмерного НН характерна для Риги и ее окрестностей, поэтому вопрос нужно оценивать с региональной точки зрения. Важно, чтобы решение было сбалансированным и потом самоуправления не просили бы компенсаций.

Глава правительства выразил надежду, что коалиция договорится о решении, но уже сейчас ясно, что кадастровая стоимость недвижимости будет заморожена на время.

Зампредседателя партии "Единство" Эдвард Смилтенс считает, что вопрос о НН стал инструментом в руках мэра Риги Нила Ушакова, чтобы побудить людей декларировать место жительства в столице. Минфин отнесся к этому предложению скептически, но общее настроение в коалиции свидетельствует, что ситуация разрешится, добавил он.

Вопрос о НН обсуждался также в правлении национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ. Правление решило поддержать продвижение нового порядка расчета НН, при котором кадастровая стоимость недвижимости будет значительно ниже, и отмену НН на единственное жилье до определенного размера площади или стоимости.

"Мы должны прийти к сбалансированному решению, которое позволило бы жителям платить справедливый и посильный НН и при этом не создать огромную недостачу в бюджетах самоуправлений", - подчеркнул сопредседатель партии Райвис Дзинтарс.