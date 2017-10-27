Илмар Римшевич не был единственным руководителем центробанка в регионе, который мог похвастать увеличением зарплаты, однако он продемонстрировал определенный рекорд. Прирост его зарплаты стал одним из самых стремительных на фоне руководителей центробанков стран еврозоны, свидетельствуют данные информационного агентства Bloomberg. Второе место в еврозоне по приросту зарплаты продемонстрировал руководитель Банка Литвы Витас Василяускас. В 2016 году он заработал 89 000 евро, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. Президент Банка Эстонии Ардо Ханссон, зарплата которого в прошлом году выросла на 5% до 116 000, занимает четвертое место по приросту зарплат.

В сентябре нынешнего года Илмар Римшевич заработал 12 642 евро, а после уплаты налогов получил 8311 евро, свидетельствуют данные с сайта Банка Латвии. Заместитель президента Банка Латвии Зоя Размуса в сентябре после уплаты налогов получила 7558 евро, председатель правления Марис Калис - 7782 евро. Это самые высокооплачиваемые сотрудники Банка Латвии. Меньше всего в нем зарабатывают уборщик и дворник, зарплата которых составляет 406 - 450 евро.

В то же время прибыль Банка Латвии в 2016 году по сравнению с предыдущим годом упала в 2,5 раза: в 2015 году банк заработал 30 млн евро, в прошлом году - 12 млн евро.