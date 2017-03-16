В соответствии с законом о Банке Латвии 65% его прибыли, что составляет 7,7 млн евро, будет зачислено в государственные доходы, а остальная часть - в резервный капитал центрального банка.

Чистые процентные доходы банка в 2016 году были на 11,848 млн евро больше, чем в 2015 году. За приобретение денежных знаков центральный банк в прошлом году заплатил 7,283 млн евро, тогда как в 2015 году на эти цели было потрачено всего 1,955 млн евро.

Расходы Банка Латвии на оплату труда работников в прошлом году составили 17,184 млн евро, что на 1,5% больше 2015 года. Платежи социального страхования и налога солидарности составили 3,852 млн евро - это на 9,5% больше, чем в предыдущем году.

В конце 2016 года в Банке Латвии было 539 работников (в 2015 году - 540).

В прошлом году по сравнению с 2015 годом на 13,6% выросли расходы банка на информирование общества - до 267 000 евро.

Общие активы Банка Латвии в 2016 году составили 14,772 млрд евро, что на 3,654 млрд евро больше 2015 года.

В 2015 году прибыль Банка Латвии составила 30,037 млн евро, а в доходы государства было зачислено 19,52 млн евро.