Как сообщила специалист по общественным отношениям КРФК Агнесе Лиците, в январе-феврале 2017 года с прибылью работали 14 латвийских банков и четыре филиала иностранных банков, доля которых в общих активах банковского сектора составила 97,3%.

В конце февраля общий объем банковских активов составил 29,416 млрд евро, что почти на 0,3% или 79,724 млн евро меньше, чем в конце 2016 года. По сравнению с январем активы уменьшились на 0,3% или 98,99 млн евро.

В виде вкладов банки к концу февраля привлекли 2,19 млрд евро, что на 0,8% или 167,951 млн евро меньше, чем в конце 2016 года, и на 0,3% или 70,38 млн евро больше, чем месяцем ранее.

В течение месяца остаток местных вкладов вырос на 0,9% или 112,1 млн евро, а остаток вкладов иностранных клиентов уменьшился на 0,5% или 41,7 млн евро.

Кредитный портфель банковского сектора составил в конце февраля 15,132 млрд евро, что на 0,02% или 3,325 млн евро больше, чем в конце 2016 года, и на 0,04% или 6,608 млн евро больше, чем в конце января.

В течение месяца объем кредитов местных нефинансовых предприятий практически не изменился, а кредитный портфель местных домохозяйств уменьшился на 0,2% или 8 млн евро. Немного вырос объем кредитов, выданных иностранным клиентам - на 0,2% или 5 млн евро.

В январе-феврале 2016 года прибыль банковского сектора составила 63,072 млн евро.