В том числе апреле прибыль банковского сектора составила 30,783 млн евро.

Как сообщила специалист по общественным отношениям КРФК Агнесе Лиците, в январе-апреле 2017 года с прибылью работали 15 латвийских банков и четыре филиала иностранных банков, доля которых в общих активах банковского сектора составила 98,2%.

В конце апреля общий объем банковских активов составил 29,23 млрд евро, что на 0,9% или 266,165 млн евро меньше, чем в конце 2016 года. По сравнению с мартом размер активов увеличился на 0,4% или 118,764 млн евро.

В виде вкладов банки к концу апреля привлекли 20,906 млрд евро, что на 2,1% или 452,173 млн евро меньше, чем в конце 2016 года, и на 0,3% или 55,952 млн евро меньше, чем месяцем ранее.

В течение месяца остаток местных вкладов вырос на 0,6% или 67,2 млн евро, а остаток вкладов иностранных клиентов уменьшился на 1,4% или 123,2 млн евро.

Кредитный портфель банковского сектора составил в конце апреля 15,069 млрд евро, что на 0,4% или 59,877 млн евро меньше, чем в конце 2016 года, и на 0,6% или 84,628 млн евро меньше, чем в конце марта.

В течение месяца объем кредитов местных предприятий увеличился на 0,3% или на 20,2 млн евро, а кредитный портфель местных домохозяйств уменьшился на 0,1% или 5,3 млн евро. Сократился и объем кредитов, выданных иностранным клиентам - на 4,3% или 98,8 млн евро.

В январе-апреле 2016 года прибыль банковского сектора составила 142,041 млн евро.