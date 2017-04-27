В том числе в марте прибыль банковского сектора составила 43,852 млн евро.

Как сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям КРФК Агнесе Лиците, первый квартал 2017 года с прибылью закончили 15 латвийских банков и четыре филиала иностранных банков, доля которых в общих активах банковского сектора составляет 98,2%.

В конце марта 2017 года общие активы банковского сектора составили 29,111 млрд евро, что на 1,3% или на 384,928 млн евро меньше, чем в конце 2016 года. По сравнению с концом февраля активы уменьшились на 1% или на 305,204 млн евро.

На конец марта банки привлекли вкладов на 20,962 млрд евро, что на 1,9% или на 396,221 млн евро меньше, чем в конце 2016 года, и на 1,1% или на 228,27 млн евро больше, чем месяцем ранее.

За месяц общий остаток вкладов резидентов уменьшился на 1,2% или на 149,2 млн евро, а остаток вкладов нерезидентов - на 0,9% или на 791 млн евро.

Общий кредитный портфель банковского сектора в конце марта составил 15,154 млрд евро, что на 0,2% или на 24,751 млн евро больше, чем в конце 2016 года, и на 0,1% или на 21,426 млн евро больше, чем в конце февраля.

За месяц объем кредитов местных нефинансовых предприятий увеличился на 0,3% или на 16,3 млн евро, а кредитный портфель местных домохозяйств уменьшился на 0,1% или на 4,4 млн евро. Немного - на 0,1% или на 7 млн евро - вырос объем кредитов, выданных иностранным клиентам.

В январе-марте 2016 года прибыль банковского сектора составила 106,113 млн евро.