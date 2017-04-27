По итогам первого квартала этого года группа SEB в Латвии получила прибыль в размере 12 млн евро - на 90% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила руководитель проектов по коммуникации SEB banka Кристине Мартинсоне.

Прирост прибыли связан с сокращением выплат и накоплений, а также увеличением доходов, чему способствовала активность клиентов во всех сегментах, пояснила она.

Доходы группы SEB в Латвии в первом квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года выросли на 4% и достигли 24,16 млн евро. В свою очередь расходы снизились на 13% и составили 11,4 млн евро. Прибыль до создания накоплений составила 12,7 млн евро, что на 27% больше, чем за первый квартал 2016 года.

За три месяца года группа SEB создала накопления в размере 893 тыс. евро, в прошлом году за тот же период сумму накоплений составила 2,7 млн евро.

В виде вкладов SEB banka на конец марта 2017 года привлек 2,27 млрд евро, что на 2% больше, чем в конце марта 2016 года. Общий кредитный портфель банка составил 2,5 млрд евро - на 5% больше, чем в конце марта прошлого года.

Показатель достаточности капитала группы SEB в Латвии в конце марта 2017 года составлял 19,7%, показатель ликвидности - 40,1%.

За первые три месяца 2017 года банк выдал кредитов на сумму 194 млн евро, что на 50% больше, чем за тот же период 2016 года. Кредитом на покупку жилья выдано на сумму 28 млн евро, что на 30% больше, чем за три месяца 2016 года, размеры лизингового финансирования достигли 26 млн евро, что на 20% больше.