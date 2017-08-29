Прибыль латвийского банковского сектора за первые семь месяцев 2017 года составила 197,9 млн евро, свидетельствуют оперативные данные Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

В этот период с прибылью работали 15 латвийских банков и четыре филиала иностранных банков, их доля рынка в общих активах банковского сектора составляет 98,3%.

Общая сумма вкладов банковского сектора к концу июля уменьшилась на 1,6% или на 334,8 млн евро, в том числе сумма вкладов резидентов уменьшилась на 0,6% или на 76,2 млн евро (на 0,4% или на 22,2 млн евро уменьшилась сумма вкладов домохозяйств и на 0,3% или на 10,1 млн евро - предприятий), сумма вкладов нерезидентов - на 3,1% или на 258,6 млн еврo.

Общий остаток привлеченных банками вкладов в конце июля составил 20 млрд евро.

Общий остаток кредитного портфеля к концу июля вырос на 0,1% или на 18,5 млн евро, в том числе сумма кредитов, выданных местным предприятиям, выросла на 0,6% или на 43,6 млн евро, домохозяйствам - уменьшилась на 0,1% или на 5,2 млн евро, а сумма выданных нерезидентам кредитов сократилась на 0,8% или на 17,3 млн евро.

Общий остаток кредитного портфеля в конце июля составил 15 млрд евро.