Латвийские страховые компании завершили 2016 год с прибылью с размере 104,957 млн евро, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

"Значительный прирост прибыли обеспечила главным образом одна сделка продажи компании страхования рисков. Если исключить влияние этого фактора, прибыль компаний страхования рисков в целом составила бы примерно 5 млн евро", - пояснила представитель КРФК Агнесе Лиците.

В 2016 году компания Balcia Insurance продала контрольный пакет акций дочернего предприятия BTA Baltic Insurance Company. В прошлом году доналоговая прибыль Balcia Insurance составила 98,713 млн евро. Прибыль компаний страхования рисков в 2016 году составила 103,171 млн евро, компаний страхования жизни - 1,785 млн евро.

Компаниям страхования рисков страхование в 2016 году нанесло убытки в размере 5,066 млн евро - в 4,8 раза больше, чем в 2015 году. Убытки компаний страхования жизни от страхования увеличились в 3 раза - до 4,121 млн евро. Отдача вложений компаний страхования рисков в 2016 году выросла с 1,5% до 2,7%, компаний страхования жизни - с 1,1% до 9,5%.

В 2015 году убытки латвийских страховых компаний составили 887,2 тысяч евро, в том числе прибыль компаний страхования рисков составила 103,8 тысяч евро, убытки компаний страхования жизни - 991 тыс. евро.

В конце 2016 года в Латвии действовали 5 компаний страхования рисков и две компании страхования жизни, а также 8 филиалов иностранных компаний страхования рисков и 4 филиала иностранных компаний страхования жизни.