Прибыль латвийского банковского сектора в 2016 году составила 453,8 млн евро - на 9% больше, чем в 2015 году, когда она составила 416 млн еврo.

По оперативной информации Комиссии рынка финансов и капитала, прошлый год с прибылью закончили все 16 латвийских банков и три из семи филиалов иностранных банков, их доля в общих активах банковского сектора составляет 97,7%.

Прибыль банковского сектора растет: в 2014 году она составила 311 млн евро, в 2013 году - 246,2 млн евро, в 2012 году - 174 млн евро, а до этого банковский сектор три года работал с убытками.

В декабре 2016 году остаток вкладов резидентов увеличился на 84 млн евро (0,7%), вкладов нерезидентов - уменьшился на 596 млн евро (6,1%). Таким образом, общий остаток привлеченных вкладов к концу декабря уменьшился до 21,4 млрд евро.

В целом объем привлеченных банками вкладов в 2016 году уменьшился на 8% - с 23,26 млрд евро в декабре 2015 гогда до 21,4 млрд в конце 2016 года.

В декабре остаток общего кредитного портфеля сократился на 0,3% или на 44 млн евро. Кредитный портфель предприятий резидентов уменьшился на 9 млн евро (0,1%), домохозяйств резидентов - на 20 млн евро (0,4%), нерезидентов - на 9 млн евро (0,4%).

Общий размер выданных кредитов в конце 2016 года составил 15,13 млрд евро - на 3% больше, чем в конце 2015 года (14,68 млн евро). Портфель выданных домохозяйствам кредитов за год немного - на 0,23% - уменьшился и в конце 2016 года составил 5,58 млрд евро.