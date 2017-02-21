По подсчетам Института экономических исследований Эстонии, в прошлом году в госбюджет Латвии поступило около 8,5 млн евро, потраченных жителями Эстонии на покупку алкоголя в Латвии. Эта сумма составляет 3,4% поступлений акцизного налога на алкоголь в Эстонии.

В среднем каждый эстонский житель в Латвии купил 50 литров пива, 13 литров сидра, 10 литров водки, 7 литров алкогольных коктейлей, 6 литров вина и 5 литров крепких алкогольных напитков (без учета водки), свидетельствуют данные исследования, проведенного институтом по заказу Эстонской торгово-промышленной палаты.

39% жителей Эстонии, которые специально приезжали в Латвию за алкоголем, потратили на эти цели за одну поездку более 100 евро.

Раньше ставки акцизного налога на алкогольные напитки в Латвии и Эстонии были одинаковыми. В 2015 году в Эстонии ставку подняли на 15%, и разница цен на алкоголь стала существенной.

Эстонские жители в прошлом году покупали в Латвии не только алкоголь. 51% жителей Эстонии, приезжавших в Латвию за алкоголем, приобретали также продукты питания, 24% покупали топливо, 18% - табачные изделия, 17% - стройматериалы, а 8% - другие товары, например, одежду, обувь, бытовые товары.

По данным исследования, в этом году за алкоголем в Латвию планирует приехать 21% совершеннолетних жителей Эстонии. Из тех, кто это уже делал в прошлом году, вновь приехать в Латвию за алкоголем планируют 64% жителей Эстонии.